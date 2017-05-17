09:31 17.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в среду ратифицируют соглашения о сотрудничестве с Хорватией и Чехией

Верховная Рада Украины в среду, 17 мая, во время пленарного заседания планируют ратифицировать соглашения о сотрудничестве с Хорватией и Чехией.

Депутаты в среду ратифицируют соглашения о сотрудничестве с Хорватией и Чехией

Народные депутаты также намерены рассмотрят вопросы защиты прав ребенка и во втором чтении попытаются внести изменения в некоторые законодательные акты относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание, а в первом - изменения в Семейный кодекс Украины.

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, депутаты сегодня также внесут изменения в некоторые законы относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и изменения в законодательные акты о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Рада предусмотрела ответственность за пропаганду георгиевской ленты и лишила полномочий народного депутата Андрея  Артеменко.


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