Депутаты в среду ратифицируют соглашения о сотрудничестве с Хорватией и Чехией

Народные депутаты также намерены рассмотрят вопросы защиты прав ребенка и во втором чтении попытаются внести изменения в некоторые законодательные акты относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание, а в первом - изменения в Семейный кодекс Украины.

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, депутаты сегодня также внесут изменения в некоторые законы относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и изменения в законодательные акты о защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Рада предусмотрела ответственность за пропаганду георгиевской ленты и лишила полномочий народного депутата Андрея Артеменко.