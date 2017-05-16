11:58 16.05.2017 | Политика | Новости
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В Украине закрывают Вконтакте, Одноклассники и Яндекс

Сегодня утром, 16 мая, глава государста Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников". Таким образом, украинская страна попадает в 30 стран мира, которые запрещают те или иные социальные сети.

 

В Украине закрывают Вконтакте, Одноклассники и Яндекс

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента. 

Сообщается, что подобные ограничения затронули также ООО "Мейл.Ру Украина", ООО "Яндекс" и акционерное общество "Лаборатория Касперского".

Кроме того, интернет-провайдерам запретили предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня на сайте Администрации президента был опубликован указ №133/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", датируемый 15 мая 2017 г. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.


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