В Украине закрывают Вконтакте, Одноклассники и Яндекс

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сообщается, что подобные ограничения затронули также ООО "Мейл.Ру Украина", ООО "Яндекс" и акционерное общество "Лаборатория Касперского".

Кроме того, интернет-провайдерам запретили предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сегодня на сайте Администрации президента был опубликован указ №133/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", датируемый 15 мая 2017 г. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.