09:06 16.05.2017 | Политика | Новости
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В ООН пригрозили КНДР санкциями после ракетного запуска

Cовет безобасности ООН пригрозил санкциями в отношении Северной Кореи после испытания баллистической ракеты, которое было проведено в ночь на 14 мая.

В ООН пригрозили КНДР санкциями после ракетного запуска

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так в ведомтсве говорится, чтобы власти КНДР ни в коем случае не проводили никаких ядерных и баллистических ракетных испытаний. Поскольку члены Совбеза будут вынуждены в противном случае ввести санкции против этой страны. 

При этом в ООН считают, что КНДР последним запуском усилила напряженность. В связи с этим организация призвала Северную Корею продемонстрировать приверженность денуклеаризации посредством реальных действий.

В свою очередь в Северной Корее заявили, что будут проводить средне- и дальнеракетные испытания "в любое время и в любом месте" несмотря на резолюцию ООН и предупреждения США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Северная Корея запустила ракету в ночь на 14 мая 2017 года. Таким образом, Россия не будет "довольна" последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам.


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