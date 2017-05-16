Украина в ближайшее время проведет консультации с лидерами G7 - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Порошенко, на днях он может провеси встречу с Германией. Поскольку, 20 мая глава государства отправляется в Берлин, где будут очень длительные и содержательные переговоры с лидером Германии Ангелой Меркель.

Также украинский лидер подчеркнул, что совсем недавно состоялась встреча канцлера Германии с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макрона и отметил, что будут продолжаться консультации с обеими этими странами как странами нормандского формата.

"Мы будем очень тщательно обсуждать вопрос о координации наших действий", - добавил Петр Порошенко.

Кстати, в графике президента Украины запланированы еще телефонные разговоры, и встречи с другими лидерами стран Большой семерки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.