Украина в ближайшее время проведет консультации с лидерами G7 - Порошенко

Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время проведет консультации с лидерами стран Большой семерки.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам Порошенко, на днях он может провеси встречу с Германией. Поскольку, 20 мая глава государства отправляется в Берлин, где будут очень длительные и содержательные переговоры с лидером Германии Ангелой Меркель.
Также украинский лидер подчеркнул, что совсем недавно состоялась встреча канцлера Германии с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макрона и отметил, что будут продолжаться консультации с обеими этими странами как странами нормандского формата.
"Мы будем очень тщательно обсуждать вопрос о координации наших действий", - добавил Петр Порошенко.
Кстати, в графике президента Украины запланированы еще телефонные разговоры, и встречи с другими лидерами стран Большой семерки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.