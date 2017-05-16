Турчинов заверил, что Указ о запрете российских интернет-ресурсов уже вступил в силу

Механизм его реализации поручено отработать Кабинету министров Украины. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

При этом он призвал интернет-провайдеров уже сейчас начать блокировать запрещенные ресурсы. Сейчас СБУ готовит информационное письмо, которое, надеюсь, уже завтра получат украинские провайдеры.

Я призываю не ждать письма, а с воодушевлением начинать выполнять решение СНБО, - заявил Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников". Редакция официальной государственной газеты "Урядовий курьер" завтра опубликует указ.