20:32 16.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турчинов заверил, что Указ о запрете российских интернет-ресурсов уже вступил в силу

Указ президента Украины о запрете российских интернет-ресурсов уже вступил в силу.

Турчинов заверил, что Указ о запрете российских интернет-ресурсов уже вступил в силу

Механизм его реализации поручено отработать Кабинету министров Украины. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

При этом он призвал интернет-провайдеров уже сейчас начать блокировать запрещенные ресурсы. Сейчас СБУ готовит информационное письмо, которое, надеюсь, уже завтра получат украинские провайдеры.

Я призываю не ждать письма, а с воодушевлением начинать выполнять решение СНБО, - заявил Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников". Редакция официальной государственной газеты "Урядовий курьер" завтра опубликует указ.


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