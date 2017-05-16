Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против России

Во вторник утром на сайте Администрации президента был опубликован указ №133/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", датируемый 15 мая 2017 г. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Так, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины.
Согласно документу, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц и будут действовать на протяжение одного года.
Кстати, в санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.