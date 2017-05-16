Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины.

Согласно документу, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц и будут действовать на протяжение одного года.

Кстати, в санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.