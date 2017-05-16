Порошенко прокомментировал судьбу "Нормандского формата"

Данный формат пришел в Украину из г. Париж и г. Берлин. Он многообещающий и останется в силе. Такое сообщение поступило от пресс-службы украинского главы. Так, Порошенко уже отметил, что прошли первые контакты со французской администрацией.

Порошенко также отметил и то, что он ранее получил шанс на общение с Эммануэлем Макроном – еще до его избрания его главой Франции.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее планировал на этой неделе говорить с А. Меркель о встрече в Нормандском формате. Он сообщал про свои планы еще 14-го мая на пресс-конференции.