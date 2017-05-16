16:40 16.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100165946:mysnichenko

Порошенко прокомментировал судьбу "Нормандского формата"

Глава украинского государства сегодня прокомментировал функционирование "Нормандского формата".

Порошенко прокомментировал судьбу

Данный формат пришел в Украину из г. Париж и г. Берлин. Он многообещающий и останется в силе. Такое сообщение поступило от пресс-службы украинского главы. Так, Порошенко уже отметил, что прошли первые контакты со французской администрацией.

Порошенко также отметил и то, что он ранее получил шанс на общение с Эммануэлем Макроном – еще до его избрания его главой Франции.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее планировал на этой неделе говорить с А. Меркель о встрече в Нормандском формате. Он сообщал про свои планы еще 14-го мая на пресс-конференции.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив