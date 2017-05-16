Порошенко начал визит в Мальта

С сегодняшнего дня, 16 мая, начался его официальный визит. Тут Порошенко пробудет два дня.

Как сказано на сайте главы государства, во время посещения страны, которая сейчас председательствует в Европейском союзе Порошенок запланировал встречи с премьер-министром Мальты и спикером Палаты представителей парламента Республики. Предполагается также, что глава украинского государства подпишет там ряд двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в различных сферах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее о визите Порошенко в Мальту сообщала пресс-служба Администрации президента. По данным АП это первый за историю сотрудничества двух государств официальный визит президента Украины в эту страну.