Кремль введет ответные санкции, но еще не придумал какие, - Песков

Это могут быть также интернет-компаний. Об этом во вторник, 16 мая, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

При том он заверил, что пока не готов конкретно сказать, что это будут за санкции и какие меры Москва может предпринять против Украины.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности. В Украине не так много информацинных ресурсов, которые пользуются популярностью в России, но пока я не готов сказать какие контрмеры могут быть приняты, - сказал Песков журналистам, добавив, что "проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

Завтра официальная газета "Урядовый курьер" опубликует указ Президента Украины про новые санкций против компаний и физических лиц РФ и он вступит в силу.