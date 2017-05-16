Гройсман просит Израиль предоставить Украине военную помощь

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 16 мая, в Иерусалиме провел встречу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.
Украинский премьер попросил правительство Израиля предоставить Украине военную помощь. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, Гройсман отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Израилем в военно-технической сфере, а в связи с гибридной войной России демократический мир должен демонстрировать дальнейшую солидарность.
Глава украинского правительства призвал правительство Израиля предоставить Украине помощь, необходимую для обеспечения потребностей отечественного сектора безопасности и обороны. Он также подчеркнул, что Украина надеется на твердую позицию Израиля в вопросах непризнания незаконной аннексии Крыма и поддержки территориальной целостности Украины.
Напомним, Владимир Гройсман находится с визитом в Израиле.
Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил посетить Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.