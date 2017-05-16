13:27 16.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман просит Израиль предоставить Украине военную помощь

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 16 мая, в Иерусалиме провел встречу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Гройсман просит Израиль предоставить Украине военную помощь

Украинский премьер попросил правительство Израиля предоставить Украине военную помощь. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, Гройсман отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Израилем в военно-технической сфере, а в связи с гибридной войной России демократический мир должен демонстрировать дальнейшую солидарность.

Глава украинского правительства призвал правительство Израиля предоставить Украине помощь, необходимую для обеспечения потребностей отечественного сектора безопасности и обороны. Он также подчеркнул, что Украина надеется на твердую позицию Израиля в вопросах непризнания незаконной аннексии Крыма и поддержки территориальной целостности Украины.

Напомним, Владимир Гройсман находится с визитом в Израиле.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил посетить Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.


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