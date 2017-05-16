07:55 16.05.2017 | Политика | Новости
100165893:Polishuk

Главы МИД стран ЕС поддерживают продление санкций против России

Министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза поддержали продление санкций против Российской Федерации.

Главы МИД стран ЕС поддерживают продление санкций против России

Главы МИД согласились, что Россия не выполняет Минские соглашения. Об этом в понедельник вечером, 16 мая, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По его словам большинство выступавших по этому вопросу, безусловно, признают, что применение санкций нужно продолжать.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко инициировал переговоры с ЕС о продлении санкций против РФ с шести месяцев до 12. Он также анонсировал переговоры с лидерами стран G7 и заверил, что переговоры будут касаться ситуации на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник 15 мая, в Брюсселе призвал министров иностранных дел Европейского союза продлить и усилить санкции как эффективного средства давления на Россию.

По его мнению это необходимо для полного выполнения Россией Минских договоренностей. Как сообщает пресс-службу МИД Украины, вчера глава украинского дипломатического ведомства принимал участие в заседании "Украина + Группа друзей Украины в ЕС".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив