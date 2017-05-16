Главы МИД стран ЕС поддерживают продление санкций против России

Главы МИД согласились, что Россия не выполняет Минские соглашения. Об этом в понедельник вечером, 16 мая, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По его словам большинство выступавших по этому вопросу, безусловно, признают, что применение санкций нужно продолжать.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко инициировал переговоры с ЕС о продлении санкций против РФ с шести месяцев до 12. Он также анонсировал переговоры с лидерами стран G7 и заверил, что переговоры будут касаться ситуации на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник 15 мая, в Брюсселе призвал министров иностранных дел Европейского союза продлить и усилить санкции как эффективного средства давления на Россию.

По его мнению это необходимо для полного выполнения Россией Минских договоренностей. Как сообщает пресс-службу МИД Украины, вчера глава украинского дипломатического ведомства принимал участие в заседании "Украина + Группа друзей Украины в ЕС".