Для запрета российских соцсетей необходимо внести изменения в НПА

Шкиряк отметил, что нужно принимать следующие законодательные инициативы, в том числе о том, что касается ответственности за невыполнение этого постановления (о запрете "ВКонтакте", "Одноклассники", 1С и т.д. - ред.)

Кроме того, необходимо техническое обеспечение невозможности функционирования как социальных сетей, так и запрещенных сайтов на территории Украины.

По словам советника министра, МВД уже работает над поправками в действующее законодательство и новыми законопроектами. З.Шкиряк уверен, что ответственность за использование запрещенных сайтов и соцсетей должна быть жесткой.

Он добавил, что соответствующий указ Президента вступит в силу в течение 15 дней.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Петр Порошенко ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.