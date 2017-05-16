14:39 16.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для запрета российских соцсетей необходимо внести изменения в НПА

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил СМИ, что для того, чтобы запрет социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" начал действовать, необходимы изменения в украинском законодательстве.

Для запрета российских соцсетей необходимо внести изменения в НПА

Шкиряк отметил, что нужно принимать следующие законодательные инициативы, в том числе о том, что касается ответственности за невыполнение этого постановления (о запрете "ВКонтакте", "Одноклассники", 1С и т.д. - ред.)

Кроме того, необходимо техническое обеспечение невозможности функционирования как социальных сетей, так и запрещенных сайтов на территории Украины.

По словам советника министра, МВД уже работает над поправками в действующее законодательство и новыми законопроектами. З.Шкиряк уверен, что ответственность за использование запрещенных сайтов и соцсетей должна быть жесткой.

Он добавил, что соответствующий указ Президента вступит в силу в течение 15 дней.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Петр Порошенко ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.


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