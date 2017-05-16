10:15 16.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты во вторник намерены прекратить полномочия Артеменко

Верховного Рада Украины на пленарном заседании во вторник, 16 мая, планирует рассмотреть досрочное прекращение полномочий внефракционного народного депутата Андрея Артеменко.

Депутаты во вторник намерены прекратить полномочия Артеменко

Как сказано в повестке дня заседания, опубликованной на сайте украинского парламента, парламент, в частности, намерен рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Артеменко. Кроме того, в первом чтении Рада рассмотрит изменения в закон "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины; во втором чтении - законопроекты о коммерческом учете коммунальных услуг и о жилищно-коммунальных услугах.

Согласно повестке дня, нардепы в первом чтении рассмотрят внесение дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты, а также могут переименовать несколько населенных пунктов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил лишение гражданства Артеменко.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента в понедельник, 15 мая, получил указ президента Украины о прекращении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.


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