Депутаты во вторник намерены прекратить полномочия Артеменко

Как сказано в повестке дня заседания, опубликованной на сайте украинского парламента, парламент, в частности, намерен рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Артеменко. Кроме того, в первом чтении Рада рассмотрит изменения в закон "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины; во втором чтении - законопроекты о коммерческом учете коммунальных услуг и о жилищно-коммунальных услугах.

Согласно повестке дня, нардепы в первом чтении рассмотрят внесение дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты, а также могут переименовать несколько населенных пунктов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подтвердил лишение гражданства Артеменко.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента в понедельник, 15 мая, получил указ президента Украины о прекращении украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко.