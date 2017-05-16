22:14 16.05.2017 | Политика | Новости
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Авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые здания оппозиции, есть погибшие

В Сирии во вторник, 16 мая, правительственная авиация сбросила на подконтрольный сирийской оппозиции район Хула в провинции Хомс вакуумные бомбы.

Авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые здания оппозиции, есть погибшие

Всего было выпущено 16 таких бомб. В результате погибла местная жительница.

Есть также пострадавшие, среди которых женщины и дети.

Как сообщает "Агентство Анадолу", район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня не менее десяти человек погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с лагерем сирийских беженцев Эр-Рукбан, расположенным на границе Сирии и Иордании.

Заминированный автомобиль взорвался возле пропускного пункта, устроенного одним из формирований так называемой Сирийской свободной армии, оппозиционной Дамаску.


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