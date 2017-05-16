Авиация Асада сбросила вакуумные бомбы на жилые здания оппозиции, есть погибшие

В Сирии во вторник, 16 мая, правительственная авиация сбросила на подконтрольный сирийской оппозиции район Хула в провинции Хомс вакуумные бомбы.
Всего было выпущено 16 таких бомб. В результате погибла местная жительница.
Есть также пострадавшие, среди которых женщины и дети.
Как сообщает "Агентство Анадолу", район одновременно подвергается атакам с воздуха и с земли. Нанесен серьезный урон жилым зданиям, - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня не менее десяти человек погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с лагерем сирийских беженцев Эр-Рукбан, расположенным на границе Сирии и Иордании.
Заминированный автомобиль взорвался возле пропускного пункта, устроенного одним из формирований так называемой Сирийской свободной армии, оппозиционной Дамаску.