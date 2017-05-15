Во Франции назначен новый премьер-министр

В сообщении говорится, что рыбор Макрона рассматривается как попытка привлечь на свою сторону ключевые фигуры как из числа правых, так и левых во французской политике.

Ранее СМИ сообщали, что Филипп на протяжении долгого периода имеет тесные связи с консервативным политиком Аленом Жюппе, который занял второе место в предвыборной гонке по выдвижению кандидата на пост президента страны от партии "Республиканцы".

Также УРА-Информ ранее передавал, что Эмануэль Макрон был официально объявлен президентом Франции.