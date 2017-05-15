18:17 15.05.2017 | Политика | Новости
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Во Франции назначен новый премьер-министр

BBC World передает, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон выбрал правоцентристского мэра северного города Гавр Эдуарда Филиппа новым премьер-министром страны.

Во Франции назначен новый премьер-министр

В сообщении говорится, что рыбор Макрона рассматривается как попытка привлечь на свою сторону ключевые фигуры как из числа правых, так и левых во французской политике.

Ранее СМИ сообщали, что Филипп на протяжении долгого периода имеет тесные связи с консервативным политиком Аленом Жюппе, который занял второе место в предвыборной гонке по выдвижению кандидата на пост президента страны от партии "Республиканцы".

Также УРА-Информ ранее передавал, что  Эмануэль Макрон был официально объявлен президентом Франции.


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