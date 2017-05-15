14:29 15.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Владимир Гройсман пригласил в Украину премьер-министра Израиля

Официальный портал правительства Украины сообщает, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил посетить Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Владимир Гройсман пригласил в Украину премьер-министра Израиля

В сообщении говорится, что сегодня В.Гройсман находился с рабочим визитом в Израиле.

Во время встречи премьеры Украины и Израиля подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что Гройсман поблагодарил Беньямина Нетаньяху за приглашение совершить официальный визит в Израиль совместно с правительственной делегацией. И, пользуясь случаем, сделал ответное приглашение для премьер-министра Израиля – посетить Украину в удобное для него время.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в  МИД призвали украинцев воздержаться от поездок в Йемен.


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