В Германии в ключевой федеральной земле выборы выиграла партия Меркель

По данным экзит-полов ХДС в ключевых региональных регионах победила главных своих соперников − Социал-демократическую партию. Ожидается, что партия канцлера Германии Ангелы Меркель тут получит 34,5% голосов, а этом самая густонаселенная территория Германии. При этом СДПГ, по предварительным подсчетам, получит 30,5%.

Таким образом, местные выборы, которые рассматриваются как проба на прочность Ангелы Меркель, могут сменить нынешнюю коалицию, в которую входили представители СДПГ и Зеленые.

Напомним, партия канцлера ФРГ также опередила СДПГ на выборах в земле Шлезвиг-Гольштейн 7 мая. В сентябре Меркель предстоит идти на всеобщие выборы.

Как сообщал УРА-Информ, ранее лидер СДПГ Мартин Шульц предсказывал, что победа в земле Северный Рейн-Вестфалия обеспечила бы ему пост канцлера Германии. Однако теперь победа партии Меркель дает ей значительное преимущество и шанс избраться в четвертый раз.