В Брюсселе началось заседание "Группы друзей Украины в ЕС"

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Павел Климкин вместе с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС принимает участие в заседании "Группы друзей Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Также стороны государств намерены обсудить политические вопросы касающийся безвизвизового режима для Украины, а также каким образом можно устранить конфликт на Донбассе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Павел Климкин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией. При этом Вашингтон может приобщиться к "нормандскому формату".