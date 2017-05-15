10:58 15.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Брюсселе началось заседание "Группы друзей Украины в ЕС"

В понедельник, 15 мая, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с представителями внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Так, в Брюсселе началось заседание "Группы друзей Украины в ЕС.

В Брюсселе началось заседание

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Павел Климкин вместе с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС принимает участие в заседании "Группы друзей Украины в ЕС", - говорится в сообщении.

Также стороны государств намерены обсудить политические вопросы касающийся безвизвизового режима для Украины, а также каким образом можно устранить конфликт на Донбассе.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Павел Климкин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией. При этом Вашингтон может приобщиться к "нормандскому формату".

 


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