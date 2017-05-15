14:39 15.05.2017 | Политика | Новости
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Украина и Израиль подписали ряд важных документов

Украина и Израиль достигли соглашения касательно активизации своего сотрудничества.

Украина и Израиль подписали ряд важных документов

Сотрудничество будет осуществляться в области медицины, а также в сфере таможенной и борьбы с ЧС – говорится в сообщении правительственного портала. Согласно сообщению – Израиль и наша страна в присутствии премьеров поставил подписи под декларацией про намерения сотрудничать.

В частности, договорились сотрудничать в сфере медицины в следующие четыре года – по 2021 год.

Как сообщал УРА-Информ, В. Гройсман сегодня – 15 мая – в рамках своего визита в Израиль почтил там память жертв Холокоста, возложив цветы к монументу. Мемориал – отметил Гройсман – это вечное напоминание по страшную трагедию.


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