14:50 15.05.2017 | Политика | Новости
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Северная Корея снова обвинила ЦРУ в подготовке убийства Ким Чен Ына

Посол КНДР в Китае Цзи Чжэ Рен заявил, что Центральное разведывательное управление США и южнокорейская разведка снова разрабатывают план убийства лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
 

Северная Корея снова обвинила ЦРУ в подготовке убийства Ким Чен Ына

Об этом передает передает информационное агентство Reuters.

Согласно словам посла, ЦРУ США и Служба разведки Южной Кореи вступили в сговор, чтобы подготовить покушение на Ким Чен Ына. Поэтому, убийство Ким Чен Ына якобы готовят с использованием "радиоактивных или нано-ядовитых веществ", считает посол.

"Мы считаем, что это исключительное преступление организовано враждебными силами для того, чтобы причинить вред внутренним делам КНДР", - подчеркнул Цзи Чжэ Рен

Также Пхеньян утверждает, что сначала лидера КНДР предполагалось ликвидировать при помощи взрывчатки, которую он сам привел бы в действие во время одного из массовых мероприятий. Тогда вместе с ним погибли бы и другие северокорейские руководители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти КНДР продолжат испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН. 


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