Россия с понедельника вводит в аэропортах пограничный контроль для рейсов из Беларуси

Контроль начинает действовать с нуля часов. Меняется технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, - сообщила пресс-служба аэропорта "Минск".

По данным пресс-службы, все рейсы в российские города из внутренних терминалов будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прилетающих из Беларуси и улетают обратно, - сказано в сообщении.

Вместе с тем с аэропорту заверили, что Беларусь такие меры вводить не намерена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, аэропорту "Борисполь" не пропустили в Украину четырех россиян с билетами на Евровидение.