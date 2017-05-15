Рада готовится рассматривать лишение Артеменко мандата

Об этом сегодня утро сообщила заведующий секретариатом комитета Мария Нехоца. По ее словам, указ президента поступил, он будет рассматриваться. Нецоха прогнозирует, что комитет сможет обсудить этот вопрос на заседании 17 мая.

Вместе с тем, комитет получил также письмо Артеменко в котором он указал, что обратился в суд с иском и просит комитет не рассматривать сосуществующий указ Порошенко до решения суда.

Напомним, согласно статьи 81 Конституции Украины, полномочия депутата досрочно прекращаются в случае прекращения его гражданства.

Согласно статьи 222 закона "О регламенте Верховной Рады", парламент по представлению регламентного комитета принимает постановление о досрочном прекращении полномочий депутата минимум 226 голосами.

Как сообщал УРА-Информ, Артеменко подтвердил, что имеет гражданство Канады. В начале мая Порошенко прекратил гражданство Украины народного депутата.