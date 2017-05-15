14:17 15.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о целях Украины

Глава нашего государства П. Порошенко рассказал про ближайшие цели, которые ставит перед собой Украина.

Порошенко рассказал о целях Украины

Таким образом, очередная цель нашего государства – это проведение финала ЛЧ в столице – уже в следующем, 2018-ом году. Такое сообщение глава страны распространил при помощи страницы в Facebook.

Так, невзирая на все заявления скептиков, Порошенко сказал, что крайне городится тем, что страна достойно организовала Евровидение-2017. Нас было не остановить. А теперь у украинцев есть уже новая и отличная цель – это проведение финала ЛЧ, что должен будет состояться в мае 2018-го года в столице – также подчеркнул сегодня Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, во время финала Евровидения за Украину баллы отдали только шесть государств.


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