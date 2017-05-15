Порошенко рассказал о целях Украины

Таким образом, очередная цель нашего государства – это проведение финала ЛЧ в столице – уже в следующем, 2018-ом году. Такое сообщение глава страны распространил при помощи страницы в Facebook.

Так, невзирая на все заявления скептиков, Порошенко сказал, что крайне городится тем, что страна достойно организовала Евровидение-2017. Нас было не остановить. А теперь у украинцев есть уже новая и отличная цель – это проведение финала ЛЧ, что должен будет состояться в мае 2018-го года в столице – также подчеркнул сегодня Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, во время финала Евровидения за Украину баллы отдали только шесть государств.