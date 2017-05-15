Порошенко поручил организовать парад ко Дню независимости

В частности, глава государства поручил подготовить проведение военного парада в Киеве 24 августа. Как сообщает пресс-служба президента, в День государственного флага Украины запланировано торжественное поднятие флага в Киеве и других населенных пунктах, а также состоится церемония возложения цветов к памятным знакам и прочие.

При этом глава государства подучил Кабинету министров обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на организацию и проведение мероприятий по празднованию 26-й годовщины независимости Украины. Вместе с тем правоохранительные органы должны принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время массовых мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году ко Дню независимости в центре Киева собрались около 20 тысяч киевлян и гостей столицы. Из высокопоставленных гостей на параде присутствовал президент Польши Анджей Дуда.