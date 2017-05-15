05:00 15.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко на этой неделе обсудит с Меркель встречу в Нормандском формате

Президент Украины Петр Порошенко намерен на текущей неделе обсудит с федеральным канцлером Ангелой Меркель организацию встречи в нормандской формате.

Порошенко на этой неделе обсудит с Меркель встречу в Нормандском формате

Ровно через неделю буду многочасовые переговоры в Берлине для подготовки заседания Нормандского формата. Об этом в воскресенье, 14 мая, во время пресс-конференции, рассказал глава украинского государства.

При этом он отметил, что это очень важный вопрос, поскольку на сегодняшний день есть абсолютно новые обстоятельства, которые должны быть взяты во внимание. Российская Федерация выдала соответствующий указ Путина о признании фейковых документов так называемых "республик", - пояснил Порошенко.

Напомним, Порошенко надеется на активизацию Нормандского формата.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что Европа и Европейский Союз стали синонимами реформ, а также ценностей демократии для Украины.


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