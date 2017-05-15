09:11 15.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Начался официальный визит Гройсмана в Израиль

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 15 мая, начал официальный визит в Израиль.

Начался официальный визит Гройсмана в Израиль

Об этом глава украинского правительства сообщил в своей страничке Facebook. По его словам, визит продлится полтора дня и он запланировал около 22 мероприятий, которые должен провести.

Я еду, в том числе, с украинским бизнесом, с инновационным бизнесом, мы хотим изучить опыт Израиля в отношении технологических парков, новых технологий в аграрном секторе, и это для нас чрезвычайно важно для развития национальной экономики.

Я вообще хотел бы, чтобы к закрытию этой сессии мы могли принять новый закон "О технологических парках в Украине", - отметил премьер-министр.

Он также заверил, что Украина имеет серьезные кадры, имеющие огромный опыт с точки зрения инноваций и конкурентных продуктов. Мы должны создать условия, чтобы такие продукты производились в Украине, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Решение связано с голосованием Совета безопасности Организации объединенных наций по резолюции о прекращении строительства Израилем поселений в Палестине.


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