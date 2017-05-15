На этой неделе депутаты должны рассмотреть вопрос ЖКХ, агрополитики и прав ребенка, - Парубий

Вместе с тем, жилищно-коммунальное хозяйство должно стать первым блоком вопросов, который рассмотрит Верховная Рада уже во вторник на пленарном заседании. Об этом, открывая в понедельник, 15 мая, согласительный совет глав фракций и комитетов, заявил глава парламента Андрей Парубий.

По его словам, этот вопрос Рада не дорассмотрела на предыдущей пленарной неделе, поэтому он включен в повестку дня сессии и те законопроекты, которые предлагают депутаты будут рассмотрены завтра. В четверг будут рассмотрены те законопроекты, которые предлагает правительство, - пояснил Парубий, добавив, что во вторник депутаты также рассмотрят вопросы информатизации, в среду в сессионный зал вынесут вопрос защиты прав ребенка, а в четверг планируется рассмотреть законопроекты об аграрной политике, культуре и духовности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе в ближайшее время. По его словам, реформа должна вступить в действие уже с 1 января 2018 года.