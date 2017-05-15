Министры ЕС выразили готовность к пути Украины в Евросоюз

В сообщении Климкин отметил, что если Украина не выполнит сейчас европейские реформы, которые заложены в Соглашение об ассоциации, нас ждет судьба страны, которая будет поставщиком аграрной продукции и рабочей силы.

Министр заявил, что украинцы должны выбрать европейский путь и Европейский союз. А также добавил, что от всех министров ЕС услышал о готовности к амбициозной цели Украины – вступлению в Евросоюз.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает граждан страны воздержаться от поездок в Ймен в связи с угрозой безопасности и эпидемией холеры.