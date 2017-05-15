Луценко отчитается перед депутатами 24 мая

Его отчет запланирован на среду, 24 мая. Это будет отчет генерального прокурора за первый год его работы.

Об этом в понедельник, 15 мая, на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат от фракции Блок Петра ПорошенкоАлексей Гончаренко.

Вместе с тем сам генпрокурор заявил на своей страничке в социальной сети, что уже готовит отчет.

Напомним, Верховная Рада назначила Юрия Луценко генпрокурором 12 мая 2016 года. За соответствующий проект постановления № 4654 проголосовали 264 народных депутатов. Прямо в зале пленарных заседаний постановление подписал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня о том, что Верховная Рада Украины планирует заслушать отчет генерального прокурора Юрия Луценко в кулуарах парламента сообщил журналистам глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.