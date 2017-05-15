Гройсман почтил память жертв Холокоста в Израиле

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

По словам Гройсмана, мемориал - это напоминание о страшной трагедии, в которой невинно погибли более 6 млн человек в том числе 1,5 млн детей. В часности, среди праведников народов мира, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, рискуя собственной жизнью, - 2,5 тысячи украинский.

В связи с этим Владимир Гройсман возложил венок к памятнику жертвам, зажег Вечный огонь, осмотрел экспозицию Мемориального комплекса и Детский мемориал.

Также украинский политик посетил мемориальный комплекс на горе имени Теодора Герцля в Иерусалиме, на которой расположен национальный и военное кладбище.

Стоить отметить, что это место захоронения лидеров государства, выдающихся деятелей и людей, отдавших жизнь за Израиль.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями Конгресса США заявил, что пересмотр или смягчение санкций против Российской Федерации возможно только в случае отступления России от своих планов и возвращения в пределы своих границ.