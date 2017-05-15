Депутаты планируют на следующей неделе заслушать отсчет Луценко

Об этом в понедельник, 15 мая, в кулуарах парламента сообщил журналистам глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. По его словам, депутаты хотят запланировать, чтобы Юрий Витальевич мог прийти и чтобы это было не пятиминутное выступление, а обсуждение, чтобы была возможность обменяться мнениями, - пояснил политик.

Лидер фракции также отметил, что на текущей неделе отчет генпрокурора не планируется, поскольку уже сформирована повестка дня, в которой на каждый день пленарных заседаний расписаны тематические блоки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий сообщил, что на этой пленарной неделе народные депутаты должны рассмотреть ряд вопросов. Вместе с тем, жилищно-коммунальное хозяйство должно стать первым блоком вопросов, который рассмотрит Верховная Рада уже во вторник на пленарном заседании.