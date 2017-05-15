13:16 15.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты планируют на следующей неделе заслушать отсчет Луценко

Верховная Рада Украины на следующей неделе планирует заслушать отчет генерального прокурора Юрия Луценко.

Депутаты планируют на следующей неделе заслушать отсчет Луценко

Об этом в понедельник, 15 мая, в кулуарах парламента сообщил журналистам глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. По его словам, депутаты хотят запланировать, чтобы Юрий Витальевич мог прийти и чтобы это было не пятиминутное выступление, а обсуждение, чтобы была возможность обменяться мнениями, - пояснил политик.

Лидер фракции также отметил, что на текущей неделе отчет генпрокурора не планируется, поскольку уже сформирована повестка дня, в которой на каждый день пленарных заседаний расписаны тематические блоки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий сообщил, что на этой пленарной неделе народные депутаты должны рассмотреть ряд вопросов. Вместе с тем, жилищно-коммунальное хозяйство должно стать первым блоком вопросов, который рассмотрит Верховная Рада уже во вторник на пленарном заседании.


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