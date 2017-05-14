Во Франции началась инаугурация Макрона

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца в Тwitter.

Как отмечается, глава Конституционного совета Лоран Фабиус вновь объявит официальные результаты выборов. После этого глава государства станет сначала кавалером большого креста Ордена Почетного легиона, а затем — великим магистром Ордена.

В связи с этим состоится выступление самого Эммануэля Макрона и его гостей.

Кстати, в Елисейском дворце будет исполнен гимн государства "Марсельеза". В свою очередь из орудий, стоящих на эспланаде Инвалидов на другом берегу Сены, раздастся 21 залп.

Кроме того, Макрон отправится к могиле Неизвестного солдата у подножия Триумфальной арки. Там состоится возложение цветов и пройдет минута молчания. Также новый президент Франции поучаствует в церемонии у Вечного огня.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее во Франции объявили новым президентом страны Эммануэля Макрона, который набрал 20 743 128 голосов избирателей.