Украина настаивает на принятии дорожной карты минского процесса, - Порошенко

Украина настаивает на ее разработке и принятии. Об этом в воскресенье, 14 мая, во время пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, украинская сторона подчеркиваем необходимость составления и принятия дорожной карты минского процесса, что и когда должно произойти. Уверен, взаимопонимание будет найдено.

Мы найдем компромисс и достаточно аргументов для Российской Федерации, чтобы эта дорожная карта была принята, - заявил Порошенко, добавив, что Россия - единственная страна, кто препятствует принятию соответствующего решения. Украина не видит на данный момент никаких конструктивных шагов с ее стороны, - уверен глава государства.

Напомним, Как сообщает УРА-Информ, по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с минитсром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Тиллерсон заявил, что санкции против Российской Федерации останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали и подчеркнул необходимость прогресса в деле полного осуществления минских соглашений.