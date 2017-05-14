Тиллерсон уверен, что перезагрузка отношений с Россией невозможна

Нельзя стереть прошлое и начать все сначала. Мы стартуем с того места, на котором находимся сейчас.

Такое мнение в воскресенье, 14 мая, сказал в интервью Meet the Press на телеканале NBC высказал глава Государственного департамента Саединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон. Он также пояснил, что сейчас отношения между Белым Домом и Кремлем находятся на "самом низком уровне" с момента окончания холодной войны.

Это нездоровая ситуация как для всего мира, так и для нас и это не в интересах американского народа, - пояснм л он, добавив, что время покажет получится ли их улучшить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после встречи с Лавровым Тиллерсон заявил, что санкции, которые сейчас действуют против Российской Федерации останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит вызвавшие их действия.