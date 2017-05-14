14:50 14.05.2017 | Политика | Новости
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Британия будет оспаривать роль Европейского суда после Brexit

Власти Британии требуют, чтобы Европейский суд контролировал права граждан ЕС, проживающих в Великобритании после выхода страны из блока.

Британия будет оспаривать роль Европейского суда после Brexit

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Будут споры вокруг мелких подробностей. Например, будет ли Европейский суд контролировать эти права после того, как мы уйдем", - заявил в воскресенье секретарь по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Также Дэвис подчеркнул, что у Британии и Европейского союза существуют некоторые разногласия в политических вопросах. По его мнению, истина состоит в том, что мы уходим, и мы окажемся вне пределов досягаемости Европейского суда.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", после того, как Великобритании выйдет из Европейского союза, он будет расширяться за счет балканский стран. Так, ЕС пополнится в будущем новыми членами, он не будет ограничен только 27 странами.


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