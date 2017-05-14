22:48 14.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100165799:Polishuk

100% заключенных не хотят возвращаться к оккупантам, - Порошенко

Все заключенные, которые сейчас находятся в украинских тюрьмах, не хотят возвращаться на оккупированные территории в рамках обмена заложников.

100% заключенных не хотят возвращаться к оккупантам, - Порошенко

Я санкционировал верификацию тех, кто находился под следствием и тех, кто заключенный не по тяжелым статьям в украинских местах лишения свободы. 100% заключенных, кому Украина предоставила возможность вернуться в оккупированный Донецк и Луганск подтвердили, что они возвращаться не хотят.

Об этом в воскресенье, 14 мая, во время пресс-конференции рассказал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, сейчас ожидается очередное заседание трехсторонней контактной группы по освобождению заложников.

Однако, постоянная модификация позиции российской стороны, говорит о том, что она не имеет желания освобождать украинских заложников, несмотря на взятые обязательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заверил, что дорожной карты минского процесса должна быть принята. Украина настаивает на ее разработке и принятии, - пояснил глава государства.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив