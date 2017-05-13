07:29 13.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поведал об условиях своего ухода в отставку

Украинский глава правительства В. Гройсман рассказал про условие своего ухода в отставку.

Гройсман поведал об условиях своего ухода в отставку

Так, если по итогам принятия украинская пенсионная реформа гройсманом выполнена не будет, то он сразу же готов уходить в отставку. Про это Гройсман рассказал, выступив в эфире телеканала.

Он подчеркнул, что просто несет политическую ответственность за указанную реформу. И он дает гарантию - что с октября около пяти миллионов пенсионеров станут получать повышенную пенсию.

Гройсман сказал также, что уверен в том, что пенсионную реформу тем не менее выполнит, в том числе и в области повышения пенсий. Это будет выполнено совместно с коалицией, с главой страны – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также подчеркивал, что возраст выхода на пенсию не повысят.


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