Гройсман поведал об условиях своего ухода в отставку

Так, если по итогам принятия украинская пенсионная реформа гройсманом выполнена не будет, то он сразу же готов уходить в отставку. Про это Гройсман рассказал, выступив в эфире телеканала.

Он подчеркнул, что просто несет политическую ответственность за указанную реформу. И он дает гарантию - что с октября около пяти миллионов пенсионеров станут получать повышенную пенсию.

Гройсман сказал также, что уверен в том, что пенсионную реформу тем не менее выполнит, в том числе и в области повышения пенсий. Это будет выполнено совместно с коалицией, с главой страны – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также подчеркивал, что возраст выхода на пенсию не повысят.