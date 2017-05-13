Франция поддержит реформы в Украине

Так, посол Франции в нашей стране И. Дюмон сообщил про готовность своего государства оказывать помощь реформам, которые осуществляются в Украине в уголовной и в прочих сферах. Эти сведения 13-го мая распространили в ГПУ.

Дюмон заверила, что Франция поддержит весь комплекс реформ, внедряемых в Украине, и посодействует сотрудничеству между странами в сфере юриспруденции. На встрече также обсудили и вопросы взаимодействия, защиту разных компаний с зарубежными инвестициями, работающих в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко 17-го мая отправится в Страсбург – по причине подписания там безвиза.