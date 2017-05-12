16:15 12.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Захарченко назвал цель "ДНР"

В н.п. Донецк на данный момент идет заседание так называемого "интеграционного комитета" "РФ-Донбасс".

Захарченко назвал цель

При этом глава т.н. "ДНР" – А. Захарченко сегодня подчеркнул, что "ДНР" ставит себе за цель скорую интеграцию" в Россию. Про это сегодня передали "РИА Новости".

Уточняется и то, что в Донецке 12-го мая ведется совещание "интеграционного комитета" "РФ -Донбасс". И сейчас у самопровозглашенной т.н. республики есть такая цель - воссоединение со своей родиной, то есть с Россией. В итоге цель данного комитета заключается лишь в одном – в возвращении на родину – подчеркнул Захарченко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Захарченко заявлял, что Украина исчезнет спустя 60 дней.


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