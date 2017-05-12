Захарченко назвал цель "ДНР"

При этом глава т.н. "ДНР" – А. Захарченко сегодня подчеркнул, что "ДНР" ставит себе за цель скорую интеграцию" в Россию. Про это сегодня передали "РИА Новости".

Уточняется и то, что в Донецке 12-го мая ведется совещание "интеграционного комитета" "РФ -Донбасс". И сейчас у самопровозглашенной т.н. республики есть такая цель - воссоединение со своей родиной, то есть с Россией. В итоге цель данного комитета заключается лишь в одном – в возвращении на родину – подчеркнул Захарченко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Захарченко заявлял, что Украина исчезнет спустя 60 дней.