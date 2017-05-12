В Украине вступил в силу закон, упрощающий получение разрешительной документации на строительство

Он упрощает получения разрешительной документации на строительство. Вчера документ был опубликован в официальном издании парламента "Голос Украина".

Таким образом, с сегодняшнего дня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям больше не будет предоставлять на запросы заказчиков исходные данные и технические требования для строительства. Эта функция заменена документом на "нормирование в строительстве относительно мероприятий гражданской защиты при проектировании и строительстве".

Отныне проектировщик сам обязан разработать проектную документацию в соответствии с государственными строительными нормами и другими нормативно-правовыми документами, где уже учтены такие требования тогда как раньше заказчики должны были получали в ГосЧС исходные данные.

При этом в законе "О регулировании градостроительной деятельности" изменено определение "технических условий". Согласно документу, это комплекс условий и требований к инженерному обеспечению объекта строительства, которые должны отвечать его расчетным параметрам относительно водоснабжения (с учетом потребностей обеспечения пожаротушения), тепло-, электро - и газоснабжения, водоотвода, внешнего освещения, отвода ливневых вод и телекоммуникации.

Ранее это определение включало параметры по канализации, радиофикации, телефонизации, диспетчеризации, пожарной и техногенной безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада поддержала законопроект №2020-VIII в первом чтении в середине марта 2017 года, а в целом - в апреле. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 7 мая.