10:22 12.05.2017 | Политика | Новости
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В Турции задержали 53 сотрудника биржи за связь с Гюленом

Турецкие полицейские задержали 53 бывших сотрудника Стамбульской фондовой биржи по подозрению в связях с беглым исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В Турции задержали 53 сотрудника биржи за связь с Гюленом

Как отмечается, всего выписаны ордеры на арест 102 человек. 

Так, турецкие власти обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Тем не менее сам религиозный деятель настаивает на своей непричастности к этим событиям.

При этом около 49 тысяч человек в Турции были официально арестованы в связи с неудачным путчем.

Кроме того, 145тысяч гражданских служащих, сотрудников службы безопасности и научных работников также были отстранены или уволены в рамках соответствующей чистки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Турции продолжаются тысячные протесты против результатов референдума.


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