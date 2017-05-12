В Турции задержали 53 сотрудника биржи за связь с Гюленом

Турецкие полицейские задержали 53 бывших сотрудника Стамбульской фондовой биржи по подозрению в связях с беглым исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, всего выписаны ордеры на арест 102 человек.
Так, турецкие власти обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Тем не менее сам религиозный деятель настаивает на своей непричастности к этим событиям.
При этом около 49 тысяч человек в Турции были официально арестованы в связи с неудачным путчем.
Кроме того, 145тысяч гражданских служащих, сотрудников службы безопасности и научных работников также были отстранены или уволены в рамках соответствующей чистки.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Турции продолжаются тысячные протесты против результатов референдума.