В Турции задержали 53 сотрудника биржи за связь с Гюленом

Как отмечается, всего выписаны ордеры на арест 102 человек.

Так, турецкие власти обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Тем не менее сам религиозный деятель настаивает на своей непричастности к этим событиям.

При этом около 49 тысяч человек в Турции были официально арестованы в связи с неудачным путчем.

Кроме того, 145тысяч гражданских служащих, сотрудников службы безопасности и научных работников также были отстранены или уволены в рамках соответствующей чистки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Турции продолжаются тысячные протесты против результатов референдума.