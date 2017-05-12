Украина и США обсудят помощь в сфере обороны

Таким образом – вскоре будут установлены новые точки соприкосновения - на уровне ведомств из сферы обороны стран. Представители Украины и США планируют обсуждать шанс для будущего предоставления помощи в сфере обороны. Эти сведения в процессе брифинга распространил министр украинского МИД – П. Климкин.

Согласно его словам – недавно сделан ряд заявлений касательно оборонной помощи. Тут вскоре станут налаживаться контакты, и на уровне Минобороны – а про итоги контактов станет всем известно уже в ближайшем будущем – также подчеркнул Климкин.

Как сообщал УРА-Информ, Киев намерен налаживать контакты с Марокко.