США попросили Австралию увеличить число военных в Афганистане

Об этом передает ABC.net.

Согласно словам Тернбулла, соответствующее предложение поступило от министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса, когда у них состоялась встреча в Афганистане во время необъявленного визита в страну.

При этом премьер-министр Австралии сообщил, что их попросили рассмотреть возможность направления дополнительных ресурсов. В связи с этим государство Австралии приняло это во внимание и в скором временем решит проблему.

"Мы открыты к этому", - подчеркнул премьер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал бомбардировку в Афганистане "еще одним успешным событием".