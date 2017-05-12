08:57 12.05.2017 | Политика | Новости
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США попросили Австралию увеличить число военных в Афганистане

Соединенные Штаты Америки попросили австралийское правительство увеличить число военнослужащих в Афганистане. Такое заявиление сделал премьер-министр страны Малкольм Тернбулл.

США попросили Австралию увеличить число военных в Афганистане

Об этом передает ABC.net.

Согласно словам Тернбулла, соответствующее предложение поступило от министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса, когда у них состоялась встреча в Афганистане во время необъявленного визита в страну.

При этом премьер-министр Австралии сообщил, что их попросили рассмотреть возможность направления дополнительных ресурсов. В связи с этим государство Австралии приняло это во внимание и в скором временем решит проблему.

"Мы открыты к этому", - подчеркнул премьер.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал бомбардировку в Афганистане "еще одним успешным событием".


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