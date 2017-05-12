Северная Корея направила протест Конгрессу США по поводу санкций

Власти КНДР направили официальный протест Конгрессу США по поводу принятия нового ужесточенного пакета санкций. Так, комитет по международным делам парламента Северной Кореи назвал новые санкции "ужасным действием против человечности".
Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, Пхеньян часто осуждает действия Вашингтона, однако каких-либо прямых протестов к Конгрессу никогда не поступали. В свою очередь сейчас пока неизвестно каким образом протест был передан, поскольку КНДР и США не имеют дипломатических отношений и практически не имеют официальных каналов связи.
Тем не менее в Центральном информационным агентстве Северной Кореи говорится, что письмо с протестом было отправлено в пятницу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеративное государство Германии намерено ужесточит экономические санкции против Северной Кореи. Такое заявление сделал государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Германии Маркус Эдерер.