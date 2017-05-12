Северная Корея направила протест Конгрессу США по поводу санкций

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, Пхеньян часто осуждает действия Вашингтона, однако каких-либо прямых протестов к Конгрессу никогда не поступали. В свою очередь сейчас пока неизвестно каким образом протест был передан, поскольку КНДР и США не имеют дипломатических отношений и практически не имеют официальных каналов связи.

Тем не менее в Центральном информационным агентстве Северной Кореи говорится, что письмо с протестом было отправлено в пятницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеративное государство Германии намерено ужесточит экономические санкции против Северной Кореи. Такое заявление сделал государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Германии Маркус Эдерер.