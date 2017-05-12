06:00 12.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ряд стран Латинской Америки и Азии автоматически предоставят украинцам безвизовый режим, - Порошенко

После предоставления Европейским союзом безвизового режима для граждан Украины, ряд стран Латинской Америки и Азии тоже введут безвиз.

Ряд стран Латинской Америки и Азии автоматически предоставят украинцам безвизовый режим, - Порошенко

Об этом в четверг, 11 мая, в интервью одному из украинских телеканалов заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азию.

Он также напомнил, что украинцы получат и право ездить без виз в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

При этом Порошенко сообщил, что на днях выезжает с государственным визитом на Мальту. Именно под председательством Мальты в ЕС произошел этот большой прогресс, - пояснил президент, добавив, что визит состоится 16-17 мая текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 мая, Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины.


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