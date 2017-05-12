Порошенко 14 мая проведет пресс-конференцию

Конференция также должна быть проведена 14-го мая и по случаю предоставления нашему государству безвизового режима с ЕС. Глава украинского государства П. Порошенко в указанный день устроит пресс-конференцию по этому поводу.

Эта информация сегодня поступила от пресс-службы президента. Мероприятие должно стартовать в 15-ть часов дня на улице Банковая, 11. Последняя же пресс-конференция главы страны проводилась еще в июне 2016-го.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Климкмн анонсировал проведение 15-го мая неформального саммита ЕС-Украина.