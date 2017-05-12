23:41 12.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о пенсионной реформе

Украинский правительственный глава Владимир Гройсман 12 мая поведал о том, что пенсионная реформа роста пенсионного возраста вообще не предполагает.

Гройсман рассказал о пенсионной реформе

Так, пенсионная реформа в нашей стране не будет предполагать роста возраста выхода на пенсию. Кроме того – данная реформа отменит обложение налогами пенсий - для людей, которые еще трудятся. Это заявление глава правительства сделал в эфире украинского канала.

В указанной реформе роста возраста выхода на пенсию не будет. Но точно будет обложение налогами пенсий работающим людям. Рост пенсий обязательно будет для наших пенсионеров - добавил он. То есть – доплату от 200-от до одной тысячи гривен каждый месяц получат пять миллионов пенсионеров страны.

Как сообщал УРА-Информ, у нас в стране пенсионная реформа в действие вступит в 2018-ом.


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