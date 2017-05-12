Гройсман рассказал о пенсионной реформе

Так, пенсионная реформа в нашей стране не будет предполагать роста возраста выхода на пенсию. Кроме того – данная реформа отменит обложение налогами пенсий - для людей, которые еще трудятся. Это заявление глава правительства сделал в эфире украинского канала.

В указанной реформе роста возраста выхода на пенсию не будет. Но точно будет обложение налогами пенсий работающим людям. Рост пенсий обязательно будет для наших пенсионеров - добавил он. То есть – доплату от 200-от до одной тысячи гривен каждый месяц получат пять миллионов пенсионеров страны.

Как сообщал УРА-Информ, у нас в стране пенсионная реформа в действие вступит в 2018-ом.