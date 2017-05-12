17:39 12.05.2017 | Политика | Новости
100165732:mysnichenko

15 мая пройдет неформальный саммит Украина-ЕС, - Климкин

Уже 15-го мая в г. Брюссель долзжен быть проведен т.н. неформальный саммит под названием "Украина, а также друзья Евросоюза". 

15 мая пройдет неформальный саммит Украина-ЕС, - Климкин

Эти сведения в рамках проведения брифинга распространил министр украинского МИД – П. Климкин. Согласно его данным – в первую очередь большое значение имеет то, чтоб максимальное число украинских граждан начало использовать безвизовый режим.

И речь про это также пойдет 15-го мая – в рамках неформального саммита, в котором Климкин также хочет участвовать. Все министры МИД разных стран соберутся утром 15-го числа в г. Брюссель.

Как сообщал УРА-Информ, министр Климкин также ожидает для украинцев безвиза со 100 государствами уже вскоре.


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