Трамп призвал Украину и Россию к миру

Так, в своем Twitter президент США опубликовал коллаж со снимками с двух встреч с главой МИД Украины Павлом Климкиным и МИД России Сергеем Лавровым, сопроводив запись призывом "Давайте заключим мир".

Как отмечается, правительство Белого дома не ожидало, что Росиия позволит государственному информационному агентству опубликовать снимки встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией. При этом Вашингтон может приобщиться к "нормандскому формату".