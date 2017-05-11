В Страсбурге 17 мая будет подписан окончательный акт по "безвизу" с ЕС, - Порошенко - ВИДЕО

Решение опубликуют в Официальном журнале Союза - и через двадцать дней оно вступит в силу. Это будет примерно 11 июня.

Об этом в четверг, 11 мая, заявил в своем обращении президент Украины Петр Порошенко. Он поздравил всех украинцев с тем, что сегодня Совет Европейского союза проголосовал "безвиз" для украинцев и заверил, что 34 европейских страны вскоре включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов - для безвизовых краткосрочных поездок".

Вместе стем глава государства отметил, что "безвиз" – это гораздо больше, чем упрощение способа выезда за границу. Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порвали с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - отметил президент, - подчеркнул Порошенок, добавив, что "безвиз" – это свидетельство стратегической правильности европейского выбора, необратимости курса на интеграцию в Европу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он также заверил, что осталось только подписание 17 мая, в 14:30.